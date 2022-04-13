Москва, , 13:04 — REGNUM В начале недели 11 апреля пара доллар/рубль совершила отскок от минимумов на подходе к отметке 70 руб., но не смогла отвоевать отметку 80 руб., которая продолжает препятствовать подъему котировок и в ходе торгов 13 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Цена стабилизировалась непосредственно под этим уровнем, демонстрируя подозрительно низкую волатильность, учитывая движения доллара на международной арене.

Рубль отыграл сокращение поддержки со стороны властей и теперь наслаждается фазой консолидации, выход из которой рискует оказаться эмоциональным, учитывая, что сейчас наша валюта практически не реагирует на новостной фон.

А между тем поводов для оптимизма не наблюдается. Напротив, обстановка накаляется, глобальная вовлеченность в конфликт расширяется, как и санкционный список в отношении Москвы, а переговоры между РФ и Украиной, как утверждает президент Владимир Путин, зашли в тупик.

Также российская валюта осталась равнодушной к ралли доллара, который подскочил к новым двухлетним максимумам в ответ на сильные инфляционные данные. После отчета у рынков не осталось сомнений в майском повышении ставки ФРС США сразу на 0,5%.

Судя по всему, участники рынка полагают, что при текущем курсе рубля Банк России пока воздержится от дальнейшего послабления экстренных мер, введенных во время мощной девальвации валюты после начала военной спецоперации на территории Украины. Этим отчасти объясняется спокойствие рубля, которое все же является видимым.

В отсутствие значимых шоков на геополитическом фронте в ближайшее время котировки могут продолжить консолидироваться в районе 80 рублей с возможным последующим выходом из диапазона в северном направлении с целью на 85 рублей», — считает эксперт.

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