Курган, 13 апреля 2022, 13:04 — REGNUM В Курганской области за сутки на 13 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 23 человека, выписались по выздоровлении 276. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего за сутки выявлено 88 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека меньше, чем днём ранее.
Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 13 апреля выявлено 102 647 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 886 человек, скончались 1396 пациента (на три человека больше, чем днём ранее).
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