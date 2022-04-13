Курган, , 13:04 — REGNUM В Курганской области за сутки на 13 апреля с коронавирусной инфекцией госпитализировано 23 человека, выписались по выздоровлении 276. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 88 заражённых коронавирусом курганцев, на одного человека меньше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус. рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 13 апреля выявлено 102 647 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 99 886 человек, скончались 1396 пациента (на три человека больше, чем днём ранее).

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