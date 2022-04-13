Уфа, , 13:01 — REGNUM Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракты с двумя нападающими и одним защитником. Об этом 13 апреля сообщил журналистам генеральный директор клуба Ринат Баширов.

Игроки «Салавата Юлаева» Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам Баширова, клуб подписал новые контракты с нападающими Александром Кадейкиным, Сергеем Шмелёвым и защитником Евгением Бирюковым.

Также он сообщил, что в команде останется участник чемпионата мира 2016 года Степан Санников, а голкипер Александр Шарыченков покинет клуб.

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» занял четвёртое место в регулярном чемпионате, а в плей-офф дошёл до полуфинала Восточной конференции.

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