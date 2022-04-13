Москва, , 13:00 — REGNUM Следственный комитет России проведёт следственные действия со сдавшимися в плен в Мариуполе украинскими военнослужащими. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СК.

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Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, показания пленных могут иметь важное значение для уголовных дел, которые расследуются следователями ведомства по событиям на Украине и в Донбассе.

Петренко отметила, что председатель СК обратил внимание на необходимость соблюдения международных актов, по которым с военнопленными следует обращаться гуманно.