Москва, 13 апреля 2022, 13:00 — REGNUM Следственный комитет России проведёт следственные действия со сдавшимися в плен в Мариуполе украинскими военнослужащими. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе СК.

Эмблема СК РФ
Эмблема СК РФ

Как рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко, показания пленных могут иметь важное значение для уголовных дел, которые расследуются следователями ведомства по событиям на Украине и в Донбассе.

Петренко отметила, что председатель СК обратил внимание на необходимость соблюдения международных актов, по которым с военнопленными следует обращаться гуманно.