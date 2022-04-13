Анкара, , 13:00 — REGNUM Уровень готовности сапёрных подразделений и других служб Турции повышен из-за дрейфующих в море мин. Об этом 13 апреля заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, его слова приводит NTV.

Морская мина Eszcze

«Наши суда-миноискатели, самолёты, вертолёты, беспилотники и сапёры-подводники переведены в повышенный режим готовности. Мы внимательно следим за ситуацией», — сказал он.

Также глава минобороны Турции уточнил, что на данный момент из-за дрейфующих в акватории Черного моря мин не возникли сложности с движением судов через пролив Босфор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».