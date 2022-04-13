Кагальницкий район, Ростовская область, 13 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Ростовской области суд оштрафовал 37-летнюю жительницу Кагальницкого района за дискредитацию Российской армии. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 13 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В одном из пабликов в социальной сети женщина оставила комментарии, дискредитирующие Вооруженные силы России. В её отношении сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении.

Зерноградский районный суд назначил женщине штраф в размере 30 тыс. рублей.