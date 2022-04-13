Москва, , 12:59 — REGNUM Власти России не справились с работой по агитации населения в пользу прививок от коронавируса. Об этом 13 апреля сообщил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, агитировать за вакцинацию следовало прежде всего врачам. Однако некоторые представители системы здравоохранения напротив вели информационную войну против прививочной кампании.

«В данном случае решающая часть – это Минздрав и Роспотребнадзор, в функциях которых всегда была агитация за вакцинацию, разъяснение этой работы. А у нас получилось так, что все встали в сторонку. Кто как не врачи должны агитировать за это? А некоторые врачи даже дискредитировали вакцинацию. Причем делали это те, кто всю жизнь плоскостопие лечил. Не зная этой темы, не будучи профессионалами – это преступно. Наши ответственные ведомства провалили (агитацию за вакцинацию – прим. ИА REGNUM)», — сказал Онищенко.

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