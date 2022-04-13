Москва, 13 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Власти России не справились с работой по агитации населения в пользу прививок от коронавируса. Об этом 13 апреля сообщил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По словам эксперта, агитировать за вакцинацию следовало прежде всего врачам. Однако некоторые представители системы здравоохранения напротив вели информационную войну против прививочной кампании.

«В данном случае решающая часть – это Минздрав и Роспотребнадзор, в функциях которых всегда была агитация за вакцинацию, разъяснение этой работы. А у нас получилось так, что все встали в сторонку. Кто как не врачи должны агитировать за это? А некоторые врачи даже дискредитировали вакцинацию. Причем делали это те, кто всю жизнь плоскостопие лечил. Не зная этой темы, не будучи профессионалами – это преступно. Наши ответственные ведомства провалили (агитацию за вакцинацию – прим. ИА REGNUM)», — сказал Онищенко.