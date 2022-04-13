Салехард, , 12:59 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 13 апреля за сутки госпитализировали шесть человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 53 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 67 ямальцев. Заразился коронавирусом 39 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 13 апреля зарегистрировано 136 101 случай заражения коронавирусом, выздоровели 134 286 человек, 1038 скончались.

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