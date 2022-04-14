14 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 22:11 — REGNUM В Гостином дворе с 13 по 17 апреля под патронатом Министерства культуры РФ и Департамента культуры г. Москвы проходит ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва».

Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

В этом году в ярмарке принимают участие около 100 российских галерей, формирующих широкий диапазон произведений. Вниманию посетителей ярмарки будут предложены произведения русских и европейских классиков, иконопись и барокко, резьба по кости и камню, стрит-арт, неорусская и готическая эклектика, модерн, импрессионизм и авангард, соцреализм, неофициальное и концептуальное искусство, современная и классическая фотография, коллекционный дизайн, современная скульптура, кинетическое и цифровое искусство.

Работа Григория Златогорова Василий Иванов © ИА REGNUM

Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

Стенд галереи «АртПорт» на ярмарке «Арт Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

На стенде галереи «Метрополитан» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Стенд галереи «АртПорт» на ярмарке «Арт Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM Стенд галереи ArmAntik на ярмарке «Арт Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Василий Иванов © ИА REGNUM

В разделе «Классическое искусство» приняли участие более 60 лучших антикварных галерей России. Среди выставляемых художников можно найти работы Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова, Исаака Левитана и других мэтров.

Ли Чинчжу. Покидать Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работы Оли Кройтор Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа Алексея Дьякова со стенда галереи «Крокин». Seasons Александр Полегенько © ИА REGNUM

На стенде галереи «11.12 Gallery» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Работа Андрея Колкутина со стенда галереи «Кино». Провинциальный мотив №2 Александр Полегенько © ИА REGNUM

На ярмарке присутствует отдельный ювелирный раздел, включающий в себя около 30 отечественных брендов.

Серьги от Mousson Atelier Василий Иванов © ИА REGNUM

Должное внимание при подготовке общего выставочного корпуса было уделено разделу «Современное искусство», представленному такими известными галереями, как «Триумф», «Файн Арт», «Люмьер», Askeri и др. Всего в данном сегменте зрители смогут познакомиться с 40 галереями.

Работа Даши Намдакова Александр Полегенько © ИА REGNUM

На стенде галереи «Антиквариум» Александр Полегенько © ИА REGNUM

На стенде галереи «Коплунова» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM