Василий Иванов,
14 апреля 2022, 22:11 — REGNUM В Гостином дворе с 13 по 17 апреля под патронатом Министерства культуры РФ и Департамента культуры г. Москвы проходит ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва».
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
В этом году в ярмарке принимают участие около 100 российских галерей, формирующих широкий диапазон произведений. Вниманию посетителей ярмарки будут предложены произведения русских и европейских классиков, иконопись и барокко, резьба по кости и камню, стрит-арт, неорусская и готическая эклектика, модерн, импрессионизм и авангард, соцреализм, неофициальное и концептуальное искусство, современная и классическая фотография, коллекционный дизайн, современная скульптура, кинетическое и цифровое искусство.
Работа Григория Златогорова
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд галереи «АртПорт» на ярмарке «Арт Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
На стенде галереи «Метрополитан»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Стенд галереи «АртПорт» на ярмарке «Арт Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стенд галереи ArmAntik на ярмарке «Арт Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Василий Иванов © ИА REGNUM
В разделе «Классическое искусство» приняли участие более 60 лучших антикварных галерей России. Среди выставляемых художников можно найти работы Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, Михаила Нестерова, Исаака Левитана и других мэтров.
Ли Чинчжу. Покидать
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работы Оли Кройтор
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа Алексея Дьякова со стенда галереи «Крокин». Seasons
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На стенде галереи «11.12 Gallery»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Работа Андрея Колкутина со стенда галереи «Кино». Провинциальный мотив №2
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На ярмарке присутствует отдельный ювелирный раздел, включающий в себя около 30 отечественных брендов.
Серьги от Mousson Atelier
Василий Иванов © ИА REGNUM
Должное внимание при подготовке общего выставочного корпуса было уделено разделу «Современное искусство», представленному такими известными галереями, как «Триумф», «Файн Арт», «Люмьер», Askeri и др. Всего в данном сегменте зрители смогут познакомиться с 40 галереями.
Работа Даши Намдакова
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На стенде галереи «Антиквариум»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На стенде галереи «Коплунова»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ярмарка классического и современного искусства «Арт Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM