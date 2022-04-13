Москва, 13 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Олимпийские игры являются главной целью в карьере, но не в жизни. Об этом 13 апреля заявила российская фигуристка, олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

«Идеализировать Олимпийские игры не нужно. Для спортсмена это, безусловно, цель в карьере, но не цель всей жизни», — приводит слова Валиевой People Talk.

Она отметила, что рано или поздно спортивная жизнь заканчивается, поэтому и к Олимпиаде нужно относиться спокойнее.

Напомним, на Олимпийских играх 2022 года в Пекине Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. После этого стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат в микродозе. Спортсменку допустили к участию в личном турнире, в котором она заняла четвёртое место.