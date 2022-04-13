Москва, , 12:55 — REGNUM За финансовыми показателями компании, в которой работают, следят 55% жителей России. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob. ru.

За работой CurrencyFair

Чаще всего за финансовыми показателями своего работодателя следят сотрудники с зарплатой более 80 тыс. руб. (62%), Мужчины интересуются финансовой ситуацией в своей компании чаще женщин — 58% против 52%.

Не делают этого, потому что не владеет соответствующими навыками 33% опрошенных. Знают, как отслеживать доходы, прибыль и другие финансовые показатели своего работодателя, но не интересуются ими 12%.

Опрос проведён 5–11 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 376 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, у работающих жителей России изменилось мнение об идеальном работодателе.

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