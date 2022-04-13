Асуан, Египет, 13 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. В результате автокатастрофы на юге Египта погибли 10 человек, в том числе 4 гражданина Франции, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

Четыре гражданина Франции, гражданин Бельгии и пять граждан Египта погибли в автокатастрофе в Асуане.

Кроме того, еще 14 человек — восемь граждан Франции и шесть граждан Бельгии — получили ранения и находятся в «стабильном состоянии» после госпитализации с «переломами, ушибами и поверхностными травмами».