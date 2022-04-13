Элиста, , 12:54 — REGNUM В Калмыкии задержан второй подозреваемый в убийстве жителя Малодербетовского района, скрывшийся от следствия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД России 13 апреля.

Арест Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее один из подозреваемых, 45-летний уроженец Тамбовской области, был задержан полицией. Второй фигурант — 27-летний житель Саратовской области — был объявлен в федеральный розыск. Он скрывался в Светлоярском районе Волгоградской области. Его обнаружили на территории одного из заброшенных домов.

ИА REGNUM сообщало, что убийство произошло 30 марта 2022 года на животноводческой стоянке, расположенной неподалёку от села Плодовитое. 33-летний помощник старшего гуртоправа скончался от огнестрельного ранения.

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