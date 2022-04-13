Москва, 13 апреля, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Украинские власти, говорящие о планах «выбить показания» из лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, захваченного СБУ в Киеве, должны оглядываться по сторонам и закрывать двери на ночь. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Пресс-служба Виктора Медведчука Виктор Медведчук

«Отдельные уродцы, именующие себя «украинскими властями», сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем «быстро и справедливо» осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию человека, похожего на Виктора Медведчука. По словам украинского лидера, оппозиционер был задержан представителями СБУ.