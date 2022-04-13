Санкт-Петербург, 13 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Санкции США и Евросоюза против России негативно повлияли на морские грузоперевозки. Их объём в портах Петербурга сократился примерно на 30-35%. Об этом 13 апреля сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Балтийская таможня Морской порт Санкт-Петербурга

«Действительно, санкции очень сильно ударили прежде всего по перевозкам в связи с закрытием портов, отказом многих компаний перевозить, в частности, компания Maersk», — сообщил Александр Абросимов.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что грузопоток, объём погрузочно-разгрузочных работ, количество судозаходов сократились порядка на 30-35%. Петербургские бизнесмены также заявляли, что появилась проблема отказа в разгрузке судов с российскими грузами в иностранных портах.

На федеральном уровне уже разрабатывают меры для решения этой проблемы. Так, принята возможность применения копий документов при растаможке товаров. Помимо этого обсуждается вопрос предоставления софинансирования для доставки грузов напрямую из Южной Америки, Китая, Индии на судах меньшей грузовместимости.

Отметим, по информации Росморречфлота, в марте 2022 года перевалка грузов в российских портах Балтики снизилась на 7,7%. В порту Усть-Луга, что в Ленинградской области, этот показатель сократился всего на 2,6%.