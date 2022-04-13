Сеул, 13 апреля, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи не рассматривают возможности поставок Украине летального оружия, несмотря на просьбу Киева. Об этом 13 апреля заявили в МИД республики.

ИА REGNUM Южная Корея

«Мы оказываем содействие (Украине) посредством такой гуманитарной помощи, исключающей вооружения… Мы также продвигаем план дополнительной помощи. На данном этапе идут переговоры о дополнительных поставках военных товаров, поставка вооружений не рассматривается. Эту позицию обнародовало и наше министерство обороны», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что в течение последних полутора месяцев США поставили киевскому режиму оружие на сумму $1,65 млрд.

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