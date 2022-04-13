* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 13 апреля, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в дом генерала Назира Мохаммада Ниязи, бывшего губернатора афганской провинции Бадахшан и одного из руководителей народного восстания, обыскали дом и арестовали его двух сыновей, Амана Ниязи и Раза Мохаммада Ниязи. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из х/ф «Мечта». Реж. Михаил Ромм. 1941. СССР Арест

Причина ареста сыновей генерала Ниязи пока неизвестна.

Также, источники в Бадахшане говорят, что 12 апреля два вертолёта талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесли удары по нескольким целям в местности Джузун близ города Файзабад, административного центра провинции Бадахшан.

Согласно источникам, целью операции является арест полевого командира сил Фронта сопротивления, который недавно убил одного из командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и скрылся.

Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали никаких комментариев.