Тюмень, , 12:50 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 247 вылеченных ковидных пациентов, и 39 госпитализированных с COVID-19. Об этом 13 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 13 апреля коронавирус выявили у 167 тюменцев. Это на 79 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 13 апреля коронавирус выявили у 188 547 человек, выздоровели 181 350 пациентов, скончались 4270 (на два человека больше, чем днём ранее).

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