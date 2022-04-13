13 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что авиастроительная компания Airbus призвала западные страны не вводить эмбарго на российский титан ввиду того, что данное ограничение нанесет ущерб промышленности Запада.

Анна Царькова, , 22:01 — REGNUM Авиастроительная компания Airbus призвала западные страны не вводить эмбарго на российский титан, так как данное ограничение нанесет большой ущерб промышленности Запада. Как сообщает Reuters, в ходе собрания акционеров исполнительный директор компании Гийом Фори отметил, что запрет на импорт титана был бы «неприемлемым».

Самолет Аirbus А380

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Многие участники обсуждения, напомнив о введенных против РФ санкциях, указали на то, что, по их мнению, не стоит России поставлять титан. Иные считают, что поставлять титан всё же стоит, но за рубли.

«Компания Airbus призвала Европу не блокировать импорт титана из России. А как же санкции?» — поинтересовался автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Блокировать, причём немедленно!» — призвал Zhukov.

«Оказывается, не только страна бензоколонка, да Джо?» — не без сарказма спросил Girlsovertones.

«Ну, Европа, ну не балуйся. Санкции так санкции, не выдумывай там с титаном ничего», — добавила «Жаба Клава».

«Они сами говорят, на что давить», — смеется Alex.

Производство Airbus WikimediaImages

«Закрыть полностью доступ к титану», — также пишет Machete.

«Может, им еще газ и нефть бесплатно?» — с сарказмом спросила Оксана.

«А денежку за самолёты не хотят для начала [вернуть]? Да запчасти поставлять надо нашим самолётам», — комментирует Владислав К.

«Пусть тогда наши самолёты обслуживают, раз титан хотят. И пусть только попробуют сказать: «Вы не понимаете, это другое»!» — отметил Vиталий А.

А как же бедная Украина? Вот они, евроценности. Пусть все украинцы смотрят на своих «друзей» и подумают, а как бы жилось в дружбе с Россией… Кто умный, тот подумает», — отреагировал And-x.

«Пусть самолёты купленные отдадут сначала и запчасти начнут продавать», — также призвала Светлана.

«Титан, уран, никель, алюминий, газ, нефть, лес. За рубли», — добавил N.

«Он должен Россию просить, чтобы она не прекращала поставки», — подчеркнул Олег К.

«Да пусть покупают. Главное, чтобы платили в рублях. Рабочие места тоже нельзя терять», — считает Alexander.

Металлургия

«Не-не, заднюю включать непорядочно», — смеется АА.

«Долго они терпели, я думал, что раньше выкрикнут», — иронизирует Ronald T.

«Нет! Нельзя! Никакого титана! Титан русский, агрессивный! Лепите самолёты украинским салом. Демократическим!» — с сарказмом отреагировал один из участников обсуждения.

«Ну что за полумеры? Полное эмбарго, так полное. Слабаки!» — недоумевает Helga S.

«Меняем титан на самолёты», — пишет Станислав Б.

«Нам надо заблокировать, пусть сами договариваются со своими, чтобы все санкции они сами сняли», — в свою очередь добавил Олег Б.

«Фигу вам, а не титан. На шарах воздушных да дирижаблях теперь летать заново учитесь!» — иронизирует Алексей М.

«А санкции только Европа с Америкой могут накладывать? Или нам тоже можно?» — с сарказмом подытожила Ирина.