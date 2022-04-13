Кемерово, , 12:49 — REGNUM В Кемеровской области за три месяца 2022 года представлено около 181 тыс. государственных услуг обратившимся в миграционную службу. Это значительно больше, чем в 2021 году, сообщили в управлении федеральной миграционной службы России.

Миграция

В ведомстве уточнили, что заметный рост отмечен при оформлении патентов на трудовую деятельность — в 3,9 раза (с 374 до 1472). Число оформленных биометрических заграничных паспортов выросло почти в два раза — с 5867 до 10 998, загранпаспортов старого образца — с 745 до 1680.

С 19 тыс. до 33,5 тыс. человек выросло количество поставленных на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства, с 181 до 497 — число разрешений на временное проживание, видов на жительство — с 474 до 794.