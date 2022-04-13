Симферополь, , 12:48 — REGNUM Сотрудники УФСБ в Крыму задержали двоих подозреваемых в призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Сотрудники ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, 41-летний житель Бахчисарая подозревается в том, что «придерживаясь радикальных взглядов, на своей персональной странице в социальной сети «ВКонтакте» разместил материалы, призывающие к убийству депутатов Государственной думы».

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности совершенное с использованием интернета»).

Также сотрудниками УФСБ задержан житель посёлка Раздольное 1993 года рождения, который публиковал в соцсетях публикации и комментарии, в которых правоохранители усмотрели признаки пропаганды террористической организации «Хизб-ут Тахрир аль Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении задержанного также возбуждено уголовное дело, уточняет «Крыминформ».