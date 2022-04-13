Мехико, 13 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Правительство Мексики отвергает пограничные проверки, введенные американским штатом Техас. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Мексики.

Office of Representative Phil Gingrey На границе с Мексикой

Отмечается, что проверки проводятся на четырех пунктах пересечения границы Мексики со штатом Техас: Сарагоса-Ислета, Кордова-Де-лас-Америкас, Колумбия-Ларедо и Рейноса-Фарр. По оценкам, около трети торговли проходит через эти четыре КПП.

Министерство иностранных дел отвергает этот шаг Техаса, который существенно затрудняет товарооборот между двумя странами. Как неизбежное следствие нового правила, торговцы в Мексике и США теряют конкурентоспособность и значительную часть доходов.

Отмечается, что власти Мексики поддерживают связь с правительством США и офисом губернатора Техаса, чтобы определить альтернативные варианты, которые гарантируют безопасность на общей границе без ущерба для двусторонней торговли.

Ранее, 6 апреля, губернатор Техаса Грег Эбботт объявил о первом из серии мер по охране южной границы США. В рамках этих мер Эбботт приказал соответствующим органам задерживать и досматривать все трейлеры и автобусы, пересекающие границу из Мексики в США, ссылаясь на меры иммиграционного контроля и охраны границы для предотвращения незаконного ввоза мигрантов и запрещённых веществ.