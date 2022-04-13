* Facebook — запрещённая в России организация

Москва, , 12:47 — REGNUM Facebook* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Instagram* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Социальные сети Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на блокировку в России, остаются важной площадкой для трансляции подходов РФ на аудиторию Запада. Об этом 13 апреля заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Кроме того, по его словам, они нужны «для продвижения положительного образа России среди зарубежной аудитории».

«Такими возможностями, пока они есть, необходимо обязательно пользоваться», — уверен дипломат.

Сыромолотов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что МИД РФ и российские загранучреждения »прилагают все усилия в рамках цифровой дипломатии, чтобы, несмотря на враждебные действия со стороны администраций американских соцсетей, донести правду до прагматически мыслящих людей, в том числе в странах Запада».

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также отметил, что западные IT-корпорации и контролируемые ими цифровые платформы «окончательно перестали скрывать свои цели и задачи, маски сброшены». По его словам, они сосредоточены на «формировании отвечающей интересам так называемого коллективного Запада реальности, в которой во всём виновата Россия и российские власти».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта 2022 года российский суд признал компанию Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории РФ, включая соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кроме мессенджера WhatsApp.