Вашингтон, 13 апреля 2022, 14:07 — REGNUM Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) опубликовал новый видеоклип под названием All The Sudden. Выход ролика состоялся вечером 12 апреля.
По сюжету, музыкант отправляется в лесную чащу, где разъезжает на снегоходе и демонстрирует роскошную одежду. Сама же песня посвящена разгульному образу жизни Lil Pump и его времяпрепровождению с возлюбленными.
Напомним, что накануне у Lil Pump умер отец. Об этом рэпер сообщил в своих соцсетях.
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