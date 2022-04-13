Вашингтон, 13 апреля 2022, 14:07 — REGNUM Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) опубликовал новый видеоклип под названием All The Sudden. Выход ролика состоялся вечером 12 апреля.

Lil Pump
Lil Pump
Скриншот YouTube

По сюжету, музыкант отправляется в лесную чащу, где разъезжает на снегоходе и демонстрирует роскошную одежду. Сама же песня посвящена разгульному образу жизни Lil Pump и его времяпрепровождению с возлюбленными.

Напомним, что накануне у Lil Pump умер отец. Об этом рэпер сообщил в своих соцсетях.

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