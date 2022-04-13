Вашингтон, 13 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Американский рэпер Lil Pump (Газзи Гарсия) опубликовал новый видеоклип под названием All The Sudden. Выход ролика состоялся вечером 12 апреля.

Скриншот YouTube Lil Pump

По сюжету, музыкант отправляется в лесную чащу, где разъезжает на снегоходе и демонстрирует роскошную одежду. Сама же песня посвящена разгульному образу жизни Lil Pump и его времяпрепровождению с возлюбленными.

Напомним, что накануне у Lil Pump умер отец. Об этом рэпер сообщил в своих соцсетях.