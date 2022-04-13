София, , 12:45 — REGNUM Тысячи работников дорожно-строительных компаний (ДСК) вышли на улицы Софии, Варны, Бургаса и других крупных городов Болгарии на массовую акцию с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом 13 апреля сообщает БНР.

Протест Nathan Keirn

В болгарской столице митингующие блокировали вход в центральному корпусу Народного собрания (парламента) страны. Они развернули плакаты с надписями «Хватит обещать!», «Отдайте наши деньги!» и «Мы — тоже люди!». В ряде других населенных пунктов дорожники временно перекрыли крупные шоссе и международные магистрали.

По некоторым данным, полиция не предпринимает действий по разгону указанных мероприятий.

Напомним, выступления работников ДСК в Болгарии проходят регулярно. Ранее поддержка инфраструктурных проектов являлась одним из основных пунктов программы действующего болгарского кабмина. При этом никаких дополнительных финансовых вложений в отрасль официальная София не осуществляет.