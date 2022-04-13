Донецк, 13 апреля, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Артиллерия вооружённых формирований Украины совершила обстрел Петровского района Донецка. Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

В 12:20 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Всего выпущено 12 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в 11:25 с украинских позиций в Авдеевке украинская артиллерия открыла огонь по Ясиноватой, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм.