Грозный, 13 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Иностранные наемники, воюющие на стороне неонацистов на Украине, употребляют наркотики. Есть информация о накачивании украинским руководством иностранных легионеров дурманящими разум веществами для поддержания боевого духа. Об этом сообщил 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«Для поддержания пошатнувшегося боевого духа наемников украинское руководство вынуждено массово накачивать их наркотиками. Но, как показывает практика, подобный подход уже явно себя дискредитировал, как и другие их бездарные тактические приемы», — подчеркнул Кадыров.

Согласно данным, предоставленным главе Чечни Кадырову первым заместителем начальника Росгвардии по Чечне Даниилом Мартыновым, в настоящее время «основной фронт развернулся в городе Попасная». Против иностранных наемников из ичкерийского, грузинского и других батальонов ведется масштабная работа по уничтожению. Чеченские бойцы в боестолкновениях «демонстрируют явное преимущество», отметил чеченский лидер.

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