Белгород, 13 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Коечный фонд ковид-госпиталей сокращается в медучреждениях Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в региональном оперативном штабе.

Https://adm44.ru Ковид-госпиталь

За неделю количество мест для больных COVID-19 уменьшился с 944 до 770 коек. По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, подъёма заболеваемости в связи с отменой масочного режима не наблюдается. Специалисты фиксируют обычные случаи сезонной заболеваемости, сравнимые с доковидными временами.

В регионе сейчас работают 10 ковид- госпиталей.