В белгородских ковид-госпиталях сократили коечный фонд
Белгород, 13 апреля, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Коечный фонд ковид-госпиталей сокращается в медучреждениях Белгородской области, сообщили ИА REGNUM 13 апреля в региональном оперативном штабе.
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Ковид-госпиталь
За неделю количество мест для больных COVID-19 уменьшился с 944 до 770 коек. По словам министра здравоохранения региона Андрея Иконникова, подъёма заболеваемости в связи с отменой масочного режима не наблюдается. Специалисты фиксируют обычные случаи сезонной заболеваемости, сравнимые с доковидными временами.
В регионе сейчас работают 10 ковид- госпиталей.