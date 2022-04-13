Казань, , 12:41 — REGNUM В Татарии за сутки выявили 252 случая заражения коронавирусом, накануне подтвердили 253 теста на COVID-19. По данным общероссийского оперативного штаба на 13 апреля, госпитализировали в республиканские ковид-центры за минувший день 64 человека.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Татарии зарегистрировано 140 624 случая заражения коронавирусом, выздоровели 134 608 пациентов, скончались 1925 человек. Больничный за сутки закрыли 423 пациента, умерли пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России 299 263 человека вылечились от COVID-19, 28 135 из которых — за прошедшие сутки.

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