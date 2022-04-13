Ханты-Мансийск, 13 апреля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 13 апреля госпитализировали 19 больных с COVID-19, 175 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mzur.ru Коронавирус

За минувшие сутки в Югре выявлено 100 новых случая заражения коронавирусом, на 58 человек больше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 13 апреля является Сургут— 26.

С начала пандемии в Югре к 13 апреля насчитывается 208 253 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 204 518 пациентов, 2531 скончался (на одного человека больше, чем днём ранее).