Минск, , 12:41 — REGNUM Власти Белоруссии выступают против попыток манипулирования ООН со стороны Запада, заинтересован в ее сохранении как площадки для диалога. Об этом 13 апреля заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Белоруссия никогда не согласится с силовыми методами продавливания Западом его интересов как в двусторонних отношениях, так и в международных организациях.

«Мы, полагаю, как и весь мир, заинтересованы в сохранении ООН как площадки для диалога и поиска коллективных решений для имеющихся острых проблем, а не для шантажа, критики, травли, легализации фейков или информационных войн», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Минск всегда занимал однозначную позицию против любых попыток политического манипулирования органами ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский, а также глава офиса президента Украины Владимир Ермак призывали генсека ООН Антониу Гутерриша лишить Россию места в Совбезе ООН. В ответ, представитель генерального секретаря Стефан Дюжжарик предложил Зеленскому изучить устав организации.

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