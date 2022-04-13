Париж, 13 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что пенсионная реформа займет не меньше 10 лет, передает BFM TV.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Эммануэль Макрон разъяснил условия этой реформы. Но у некоторых было ощущение, что мы уйдем на пенсию в 65 лет уже в сентябре, когда мы всегда говорили, что эта реформа будет реализована постепенно в течение двух пятилеток», — отметил Габриэль Атталь.

Для Габриэля Атталя, как и для Эммануэля Макрона, реформа пенсионной системы необходима «просто для того, чтобы существовать и выплачивать пенсии».

Как сообщало ИА REGNUM, французский политик, известный своей борьбой против смертной казни, Робер Бадинтер заявил, что будет голосовать за Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов.