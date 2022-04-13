Гавана, 13 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил своё обязательство заботиться об окружающей среде и отметил успехи страны в достижении этой цели. Соответствующее заявление он сделал в своём аккаунте в Twitter.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

«Недавно мы одобрили законодательную инициативу нового «Закона о системе природных ресурсов и окружающей среды», — написал Диас-Канель.

По его словам, у Кубы «будет надежный и современный закон», который также будет заботиться об охраняемых территориях страны: «Это наше обязательство перед будущим окружающей среды».