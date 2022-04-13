13 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter новость о том, что премьер-министр и канцлер казначейства были оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений.

Джейн Спай, , 21:59 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его жена Кэрри Джонсон и канцлер казначейства Риши Сунак оштрафованы за нарушение коронавирусных ограничений на мероприятии в честь дня рождения премьера, которое прошло на Даунинг-стрит 19 июня 2020 года. Политики извинились перед населением и «дали слово», что не уйдут в отставку.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дайте мне незамедлительно сказать, что я оплатил штраф, и я еще раз приношу полноценное извинение. В духе открытости и смирения я хочу внести ясность в события, которые произошли в тот день… среди всех этих встреч в день, который оказался моим днем рождения, было короткое собрание в кабинете после двух часов дня, которое продлилось 10 минут, на котором люди, с которыми я работаю, передали свои пожелания. И я должен сказать со всей откровенностью, мне не пришло в голову, что это могло быть нарушением», — сказал Борис Джонсон в своем обращении. Он также добавил, что уважает результат расследования столичной полиции и теперь еще больше преисполнен чувством обязательства по решению приоритетных проблем.

«Я приношу искренние извинения. Я понимаю, что к госслужащим правила должны применяться строго для поддержания общественного доверия. Я уважаю решение, которое было принято, и я оплатил штраф. Я знаю, что люди многим пожертвовали во время ковида, и им эта ситуация кажется огорчающей. Я глубоко сожалею о разочаровании и злости, которую я причинил, и за это я извиняюсь. Как и премьер-министр, я сосредоточен на том, чтобы приносить пользу британскому народу в это сложное время», — извинился Риши Сунак.

Часть пользователей считают, что премьер-министру и канцлеру необходимой уйти в отставку, но не потому, что они нарушили коронавирунсые ограничения два года назад, а потому что они не справляются с приоритетными задачами внешней и внутренней политики.

«Меня больше волнует то, что мы отправляем миллионы на Украину, при этом продолжаем принимать вторжения людей на лодках, пока приличные британцы остаются без домов, пенсионеры не могут себе позволить отопление, а простой народ как я с трудом заправляет машину», — написал @plisken1.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон president.gov.ua

Некоторые комментаторы отметили, что премьер-министр и канцлер не единственные правонарушители в Консервативной партии. По их мнению, консерваторы — это политики, созданные для нарушения закона, и они не могут возглавлять страну.

«В Консервативной партии полный бардак. Ей управляют дискредитированные правонарушители, насильники. Кругом коррупционные сделки по низким ставкам для друзей, проплаченные вопросы и пэрство, катастрофический Brexit, российское влияние. Как долго общество еще будет это терпеть?» — спросил @grumpzie.

В комментариях отметили, что политики, как и обычные люди, нарушают закон, их за это наказывают, как и обычных людей, поэтому ничего сверхъестественного не произошло.

«А сколько других людей нарушили правила о локдаунах. Да, они нарушили, да, их оштрафовали, проехали», — прокомментировал @dorridgebev.

«Они их оплатили, конец истории», — считает @centristjim1.

После новости о том, что премьеру и канцлеру выписали штрафы, ряд пользователей приготовились наблюдать за тем, как представители оппозиционных партий будут призывать их к отставке, а большая часть консерваторов будет придумывать очередные оправдания.

«Я приготовила снеки, чтобы смотреть на то, что может статься самыми лучшими вопросами к премьер-министру в истории», — рассказала @xJadeCarterx.

Часть пользователей все-таки считает, что стране нужно немедленно избавиться от такого премьер-министра как Борис Джонсон и провести новые досрочные выборы.

«Борис Джонсон — лгущий подонок, которому необходимо уйти в отставку; или нужно уволить его. Или проведите всеобщие выборы прямо сейчас. Я очень зол на этого лгущего, ни на что не годного, проспонсированного русскими, подонка», — прокомментировал @SBabadook64.

Борис Джонсон Chatham House

«Теперь он не отвяжется», — написал @vinod_d007.

«Они должны уйти. Правительство, которое запретило людям видеться с родными, пока они умирали, само нарушило правила. Они должный уйти, у нас должны быть хоть какие-то стандарты в этой стране», — отметил @JohnSmi79 192 764.

Некоторые комментаторы недовольны тем, что политикам назначили штраф в четко определенной сумме, они считают, что штрафы для богатых госслужащих должны выражаться в проценте от зарплаты.

«Штраф — это наказания только для бедных», — считает @briuhtaylur.

«Сто процентов в точку. Штрафы должны рассчитываться в проценте от дохода, а не в установленном размере. Если бы им пришлось платить 5 процентов от дохода, им бы пришлось думать дважды. Хотя с тем, как они уходят от уплаты налогов, и это может не помочь», — отметил @mk_gr.