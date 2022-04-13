Москва, 13 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. По мере своей эволюции коронавирус SARS-CoV-2 становится все более заразным. . Об этом 13 апреля заявил врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Однако это обстоятельство компенсирует другой элемент постепенной мутации вируса – он становится все более безопасным для людей, у инфицированных заболевание протекает легче, чем при более ранних штаммах.

«Что касается штаммов, которые сегодня циркулируют. Они стали более контагиозными. То есть они быстрее заражают, охватывают больше населения. Но это компенсируется их более легким течением, а зачастую течением заболевания без симптомов. Особенно у молодых людей», — сказал Онищенко.