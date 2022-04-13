Красноармейский район, , 12:36 — REGNUM В Красноармейском районе Челябинской области на территории сельскохозяйственного предприятия погибли двое рабочих. Об этом сообщает областное управление СКР.

Их тела обнаружили днём 13 апреля. Они являлись сотрудниками подрядной организации и

занимались очисткой канализационной системы. Ещё двое их коллег были доставлены в лечебное учреждение. Медики оказывают им помощь.

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ. Проводятся следственные действия.