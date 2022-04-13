Воронеж, 13 апреля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Ещё 80 пациентов с заражением коронавирусом попали в стационары Воронежской области за минувшие сутки, данные на 13 апреля опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 12 апреля, сообщалось о 103 госпитализированных воронежцах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки подтверждено заражение коронавирусом ещё у 378 человек, это на два случая меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 693 воронежца. Подтверждена смерть десяти пациентов.

С начала пандемии в Воронежской области официально подтверждено 375 252 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровевшими признаны 362 274 человека. Скончались от осложнений на фоне ковида 8 153 воронежца.