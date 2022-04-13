Москва, , 12:32 — REGNUM Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Ирина Воробьёва умерла в возрасте 63 лет. Об этом 13 апреля сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Свеча irperes

«ФФККР выражает соболезнования родным и близким Воробьёвой Ирины Вячеславовны», — говорится в заявлении.

В федерации подчеркнули, что память о выдающейся спортсменке навсегда останется в истории мирового фигурного катания и в сердцах поклонников.

Федерации выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. С Власовым она выиграла чемпионат СССР 1976 года, а с Лисовским завоевала золото чемпионат мира и Европы в 1981 году.