Минск, 13 апреля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. Возможность предоставления безвизового въезда для граждан из сопредельных стран Европейского союза рассматривают власти Белоруссии. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба белорусского Государственного пограничного комитета (ГПК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Белоруссии

«В интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма в настоящее время белорусской стороной рассматривается вопрос о предоставлении гражданам сопредельных государств ЕС права безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси», — говорится в сообщении.

Также указывается, что параллельно ГПК прорабатывает механизм для посещения такими гражданами пограничной зоны без пропуска.

Кроме того, отмечается, что после отмены связанных с COVID-19 ограничений на пересечение границ Белоруссии, отмечен рост числа лиц, которые прибывают в республику из сопредельных стран ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти Белоруссии собираются вести активное сотрудничество с Приморским краем и «прирастать» этим регионом в экономическом плане.