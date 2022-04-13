Кострома, 13 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Фонд развития промышленности Костромской области сможет начать работу в мае текущего года. Об этом сообщил директор департамента экономического развития региона Александр Свистунов.

Эмблема федерального Фонда развития промышленности

Федеральный Фонд развития промышленности был создан в России в 2014 году. Его главная задача – способствовать модернизации предприятий, образованию новых производств и обеспечению импортозамещения через софинансирование проектов. В рамках механизма подобные структуры создаются в регионах – сейчас их 73.

Постановление о создании Фонда в регионе было подписано в сентябре 2021 года. Сейчас, по словам Свистунова, завершаются «организационные работы», после чего фонд начнёт финансировать проекты промышленных предприятий региона.

Средства на капитализацию Фонда в размере 72,4 млн рублей региону выделило правительство. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ещё 20 млн рублей на решение этих задач предусмотрено в областном бюджете.

В дальнейшем структура будет предоставлять льготные займы на проекты развития, ставки по ним составят от 1 до 3% годовых. Проекты должны быть ориентированы на замещение импортной продукции, модернизацию производств, приобретение технологического оборудования по обработке древесины, повышение производительности труда на промышленных предприятиях.