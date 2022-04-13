Бейрут, 13 апреля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун заявил о разработке планов по поддержке экономики страны в период кризиса. Об этом, как передает Lebanon 24, заявил он в ходе встречи с министром промышленности Ливана Джорджем Бушкияном.

Kremlin.ru Президент Ливана Мишель Аун

По данным журналистов, правительство намеревается провести серию реформ после того, как вступит в силу соглашение между правительством Ливана и Международным валютным фондом.

«Мы все должны мобилизоваться, чтобы подняться со дна пропасти, в которой мы находимся, в результате уничтожения производственных мощностей нашей экономики. Промышленный сектор является первостепенной целью, которую мы планируем восстановить», — заявил президент Ливана.