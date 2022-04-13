Пенза, , 12:31 — REGNUM За сутки в Пензенской области подтвердили 175 случаев заражения коронавирусом, выписали 394 человека. В ковид-центры доставили 43 пациента, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 13 апреля общее количество заражений коронавирусом в Пензенской области достигло 182 245 случаев. Выздоровели за все время 175 129 пациентов, скончались 5,7 тыс. человек, из них восемь — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала эпидсезона зарегистрировали 140 случаев гриппа.

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