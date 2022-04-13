Село Газимурский Завод, Забайкальский край, 13 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Забайкалье после вмешательства прокуратуры обеспечена готовность Газимуро-Заводского участка Забайкаллесхоза к пожароопасному сезону. Подробности сегодня, 13 апреля, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лес

Установлено, что в Газимуро-Заводском участке краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкаллесхоз» специальные транспортные средства находились в неисправном состоянии, требовали ремонта и замены изношенных деталей, запасы горюче-смазочных материалов в достаточном объеме не обеспечены, не всем работникам выданы средства индивидуальной защиты.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура внесла директору учреждения представление.

По результатам его рассмотрения произведен ремонт транспортных средств, обеспечен необходимый запас горюче-смазочных материалов, заключен договор на поставку средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что основная часть муниципальных образований Забайкалья готова к пожароопасному сезону на 70%, в начале апреля сообщил на совещании с сибирским полпредом Юрием Трутневым губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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