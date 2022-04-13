Астрахань, 13 апреля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения Астраханской области предстанет перед судом по обвинению в халатности и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

По версии следствия, с января по март 2021 года обвиняемая, зная об имеющейся потребности в двух жизненно важных лекарственных препаратах для амбулаторного лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, не разработала техническое задание и не организовала закупку лекарств. Более 140 пациентов были вынуждены либо покупать препараты в коммерческих аптеках за свой счет, либо остановить лечение.

Желая скрыть допущенную халатность, женщина в специальной программе установила запрет на оформление рецептов на эти препараты в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование завершено, дело готовят для передачи в суд.