Амстердам, 13 апреля 2022, 12:29 — REGNUM На территории Нидерландов заморожены российские активы на сумму от 500 до 600 млн евро. Об этом сообщил координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок.
Он рассказал, что в Нидерландах мы сейчас заморозили от 500 до 600 миллионов российских активов.
«Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу», — проинформировал Блок. Его заявление распространило правительство Нидерландов.
Блок добавил, есть ли ещё в стране активы, связанные с Россией, которые можно заморозить, в настоящее время проверяют правоохранительные органы.