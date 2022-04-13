Амстердам, , 12:29 — REGNUM На территории Нидерландов заморожены российские активы на сумму от 500 до 600 млн евро. Об этом сообщил координатор по реализации санкций против РФ Стеф Блок.

Стеф Блок Цитата из видео на YouTube

Он рассказал, что в Нидерландах мы сейчас заморозили от 500 до 600 миллионов российских активов.

«Это означает, что мы не находимся в нижней части европейского рейтинга по данному вопросу», — проинформировал Блок. Его заявление распространило правительство Нидерландов.

Блок добавил, есть ли ещё в стране активы, связанные с Россией, которые можно заморозить, в настоящее время проверяют правоохранительные органы.