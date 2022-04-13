Гавана, 13 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. За последние месяцы Куба предотвратила заболевание COVID-19 от 50 000 до 70 000 детей. Об этом заявили представители кубинской медицинской отрасли во время встречи с президентом страны Мигелем Диас-Канелем, сообщает Prensa Latina.

Minrex.gob.cu Вакцинация на Кубе

По словам врачей, с 38-й недели 2021 года не было зарегистрировано ни одного случая смерти детей от COVID-19.

До сих пор в этом году более 28 000 детей сдали положительные анализы, а число серьезных или критических случаев не достигло и одного процента, сказала руководитель Национальной педиатрической группы министерства здравоохранения Кубы Лиссетт Лопес.

Глава Института вакцины Финли Висенте Верес отметил, что в результате исследования по оценке влияния продолжительности и качества реакции иммунизации вакцина от COVID-19 сработала даже в условиях волны «Омикрона».

По его словам, в ходе клинических испытаний группе детей была введена дополнительная доза вакцины Soberana Plus, результаты которой указывают на целесообразность дальнейшего применения этой стратегии в отношении детского населения Кубы, имеющего право на вакцинацию.