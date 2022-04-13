Шебалинский район, Алтай, 13 апреля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Шебалинском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, 8 апреля женщина-следователь в отделе полиции сообщила о задержании ранее судимого жителя села Ильинка, подозреваемого в краже чужого имущества. Видимо, 36-летнему мужчине это не понравилось и он начал оскорблять следователя.

«Выражаясь грубой нецензурной бранью в её адрес, после чего применил в отношении представителя власти насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно с силой нанёс последней один удар ногой в область живота, причинив физическую боль», — отметили в ведомстве.