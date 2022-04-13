Грозный, 13 апреля 2022, 12:28 — REGNUM В военных действиях против российских военнослужащих в Луганской Народной Республике участвуют иностранные батальоны. Среди наемников выходцы из Чечни, ранее выехавшие из республики за границу, грузинские боевики и другие иностранцы. Об этом сообщил 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.
Напомним, ранее глава Чечни сообщал о «шайтанах», воюющих в Донбассе на стороне Украины, имея в виду чеченцев, поддерживающих неонацистов и вступивших в ряды наемников. Кадыров пообещал провести полную «дешайтанизацию» Украины.
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